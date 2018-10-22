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Direkte mahsur kalan Kartopu'nu itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde mahallenin maskotu Kartopu isimli sokak kedisi, köpeklerden kaçmak isterken telefon direğinde mahsur kaldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde mahallenin maskotu Kartopu isimli sokak kedisi, köpeklerden kaçmak isterken telefon direğinde mahsur kaldı. Mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, İskele Mahallesi Kordon Boyu Caddesi'nde sokak köpeklerinden kaçmak isterken telefon direğine tırmanan ve orada mahsur kalan Kartopu isimli sokak kedisini fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler olay yerine geldi. Bir merdiven ile direğe tırmanan itfaiye eri mahsur kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi yine yaşadığı yere salıverildi.

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