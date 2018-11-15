Diyanet-Sen Erbaş'a sahip çıktı

Diyanet-Sen Balıkesir Şube başkanı Mehmet Akif Gerboğa imzası ile yayınlanan basın bülteninde, "Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemize ve ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan güzide bir devlet kurumumuzdur. Bu güzide kurumumuza ve onun başkanına karşı saldırı dilini kullananları, iyi niyetten yoksun, ön yargılı insanlar olarak niteliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı itibarsızlaştırmayı bir yöntem olarak kullanmak hiçbir akıl ve vicdan tarafından kabul edilemez. Bir hasta ziyaretine ideolojik olarak bakmak, zihniyet okumak, hüküm vermek olsa olsa bir ön yargıdır. Diyanet İşleri Başkanını insanî bir davranış olan, geçmiş olsun ziyareti üzerinden yıpratmaya kalkmak, son günlerde hem DİB, hem de Cumhuriyet'in kurucu unsuru Atatürk üzerinden dindarlarla laikleri karşı karşıya getirme projesi olarak okunmalıdır. 28 Şubat ve 27 Nisan döneminin aktif aktörlerinin de tekrar sahne aldığı bu proje tamamen dış kaynaklı bir projedir. Aslında maksat Atatürk ve dindarlık üzerinden toplumu germek ve bölmektir. Topluma zehirli bir hava pompalanıyor, daha önce defalarca işlediği görülmüş laik-dindar fay hattını harekete geçirmek için provokasyon peşinde olanlara bu millet fırsat vermeyecektir. Bugün Diyanet'e yapılan bu saldırlar bize doğru yolda olduğumuzu, hedeften sapmadan İslam ve iman hakikatleri yolunda ilerlediğimizi ispatlamıştır. Unutmayın siz doğru iseniz, şer odakları size her zaman saldıracaklardır. Türlü kumpaslarla Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve onun başkanına yönelik yıpratma ve itibarsızlaştırma kampanyasını görüyor, yapılan saldırılar karşısında Diyanet alanında etkili ve yetkili sendika Diyanet-Sen olarak ‘Diyanet'ime dokunma- Diyanet'ine sahip çık' diyoruz" denildi.