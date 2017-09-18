Doğduğu evde kendini vurdu

Olay, Eski Bayramyeri’nde meydana geldi. Askerlikten istifa eden ve sahilde kulüp işletmeciliği yapan M.E.K, baba evinde silahı ile intihar etti. M.E.K’nin babasından dinlenmek için doğduğu evin anahtarını aldığı, daha sonra eşi ve kardeşini arayıp helallik istediği öğrenildi. Durumu anlayan yakınları ise hemen polisi aradı. Ekipler, kapıyı kırıp içeri girdi. Ancak 2. katta doğduğu odaya kendini kilitleyen şahıs, silahını ateşleyerek hayatına son verdi.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderilen M.E.K, biri kız 2 çocuk babasıydı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.