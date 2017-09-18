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18 Eylül 2017 12:54

Doğduğu evde kendini vurdu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi silahla intihar etti.

Doğduğu evde kendini vurdu

18 Eylül 2017 12:54


Olay, Eski Bayramyeri’nde meydana geldi. Askerlikten istifa eden ve sahilde kulüp işletmeciliği yapan M.E.K, baba evinde silahı ile intihar etti. M.E.K’nin babasından dinlenmek için doğduğu evin anahtarını aldığı, daha sonra eşi ve kardeşini arayıp helallik istediği öğrenildi. Durumu anlayan yakınları ise hemen polisi aradı. Ekipler, kapıyı kırıp içeri girdi. Ancak 2. katta doğduğu odaya kendini kilitleyen şahıs, silahını ateşleyerek hayatına son verdi.


Cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderilen M.E.K, biri kız 2 çocuk babasıydı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.




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