Doğukan ve İbrahim Yıldırım Karesispor’da

Karesispor Basketbol Takımı’nda transferler devam ediyor. Karesispor daha önce Reha Öz ve Carlos Medlock’tan sonra Afyon Belediye’den İbrahim Yıldırım ve PETKİM ‘den Doğukan Sönmez’i kadrosuna kattı. Transferlerin ardından açıklamalarda bulunan Karesispor Başkanı Ahmet Ayan, “Gerek BSL, gerekse TBL kulüplerindeki belirsizliklerden ötürü bu sezon çok daha farklı bir TBL izleyeceğiz. Favorisi olmayan, takım olmayı başarabilen takımlar bu sezon avantajlı olacak. Biz de bu doğrultuda zaten daha önceden başlattığımız transfer dönemimizi İbrahim ve Doğukan’ın imzalarıyla sürdürüyoruz. Karesispor olarak son topa kadar savaşan, taraftarlarımızı mutlu edecek bir basketbol oynamak istiyoruz. Bu doğrultuda transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle İbrahim ve Doğukan’a Karesispor forması altında başarılar diliyor, transferlerimiz camiamıza ve sporcularımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Geride bıraktığımız sezonda Afyon Belediye Spor Kulübü ile Türkiye Basketbol Ligi Play-Off sonunda şampiyonluk sevinci yaşayan İbrahim Yıldırım, 8.7 sayı, 2.8 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. 1990 doğumlu ve 1.85 m. boyundaki İbrahim Yıldırım, Banvit altyapısından yetiştikten sonra TOFAŞ, Uşak Sportif ve Trabzonspor formalarını giydi.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde Petkim Spor formasıyla toplam 34 maça çıkan Doğukan Sönmez ise 5.4 sayı, 4.2 ribaund ortalamaları tutturdu. 1992 doğumlu 2.08 m. boyundaki Doğukan Sönmez, Galatasaray, Konyaspor, Banvit ve PETKİM formalarını giydi.