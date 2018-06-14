Dolandırıcılara altınlarını kaptıran çift, ’çifte bayram’ yaşadı

13 Haziran günü sabah saatlerinde Semra Şelale (60) isimli şahsı telefonla arayan şahıslar kendilerini savcı olarak tanıtıp "Sizin adınıza altın alışverişi yapılmış. Evinizdeki altınlar sahte birazdan polis Hakan’ı size göndereceğim bu sahte altınları tek tek sayarak gelen memur arkadaşa teslim edin. Biz o altınları tahlile göndereceğiz ve sahte olup olmadıklarını tespit edeceğiz. Ayrıca, evinizde arama da yapılacak eğer başka altın çıkarsa siz zor durumda kalırsınız o yüzden gelen polis arkadaşa hepsini teslim edin" dediler.

Daha sonra kadının eşini telefona isteyen şahıslar, emekli memur Talih Şelale (60) isimli şahısla konuşmalarını devam ettirdiler. Şahsın derhal Balıkesir’e gelerek burada savcıya ifade vermesini isteyen şahıslara Talih Şelale "Ben hemen yola çıkıyorum" dedi.

Daha sonra adı Hakan olarak belirtilen sözde polis memuru İ.D.(26), Şelale çiftinin ikametine gelerek polis memuru olduğunu söyleyip Semra Şelale’den yaklaşık 95 bin TL değerindeki altınları alarak ayrıldı. Yarım saat sonra Semra Şelale’nin durumun hangi aşamada olduğunu öğrenmek için Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmesi sonucu olay ortaya çıktı.

Polis Şelale çiftinin altınlarını eve kadar götürüp teslim etti

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zaman kaybetmeden dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeden olayın oluş saatinde Gönen’e giriş çıkış yapan araçların tespit edilmesinin ardından şüpheli görülen ve İstanbul plakalı kiralık aracın Gönen ilçesinden ayrıldığı ve son olarak Edremit ilçesinde görüldüğü tespit edildi. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu başarılı operasyon sayesinde şüpheli şahıs Altınoluk’ta sabah saat 05.00 sularında Şelale ailesine ait 51 cumhuriyet altını, 9 bilezik, 3 yarım altın, 17 çeyrek altın, 4 kolye, 2 yüzük ve küpeden oluşan yaklaşık değeri 95 Bin TL olan ziynetlerle ile birlikte yakalandı. Gönen’e getirilen şahsın adli makamlarca sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, Gönen İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun ve beraberindeki memurlar Şelale ailesine ait altınları ikametine kadar götürerek teslim etti.