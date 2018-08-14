Döviz bozdurma kampanyasına Yenigün Gazetesinden destek

Balıkesir günlük olarak faaliyet gösteren Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Levent Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz bozdurma çağrısına uyarak 150 dolar bozduran vatandaşların 2 ay süreyle ücretsiz gazete aboneliği sağlayacaklarını belirtti. Leven Uysal yaptığı açıklamada “Bu coğrafyanın tarihine bakın, ne zaman bir işgal hareketi olsa ne zaman bu topraklar tehdit edilse Balıkesir’de yaşayanlar hemen reaksiyon gösterir. 41 Bayrak Adam sahne alması, Kurtuluş Savaşı’nda ilk Kuvayı Milliye direnişinin buralardan başlaması tesadüfü değildir. Bugün yaşadıklarımızın, geçmişte bize dayatılanlardan hiç bir farkı yok. Görünürde bir papazı önümüze süren müttefikimiz ve NATO’dan ortağımız ABD, milli egemenliği ve menfaatleri doğrultusunda adımlar atan Türkiye’ye akla mantığa sığmaz yaptırım ve tehditler etmeye başladı. Kendini bilmez çılgın bir Evangalist, 3 kişinin bir araya gelip devlet kurduğu Türk Milletine atar yapmaya kalktı. Elbette ülkenin ekonomi kurmayları, tamamen zorbalık olan gümrük vergisi ve kur darbesine karşı gerekli tedbirleri alacaklar ve devlet dili ile gereğini yapacaklardır. Yenigün olarak bizim yaptığımız karınca misali safımızı belli etme ve mazlumların son umudu Başkanımız Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğumuz ilan etmektir. Bu kampanyayı da farkındalık meydana getirmek adına başlattık”dedi.