Döviz bozdurup ev alana elektrik, su, doğalgaz bedava

Balıkesir'de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinin sahibi İbrahim Kaya, daire satın almak üzere döviz bozduran vatandaşların evlerinin elektrik, su, doğal gaz, internet, tv, bina aidatı ücretlerini firma olarak karşılayacaklarını açıkladı.

Son dönemde Türkiye'ye karşı yapılan yurt dışı kaynaklı ekonomik baskılara dikkat çeken İbrahim Kaya “Biz dik duruşumuzla bunu yenmeye hazırız. Bize dolarla euro ile diz çöktüremeyecekler. Biz milletçe tüm dinamiklerimizle biz her zaman hazırız ve devletimizin, milletimizin, ülkemizin yanındayız. Kurum olarak bir kampanya başlattık. Daire satın almak üzere 100 dolar bozduranın bir ay, bin dolar bozduranın 1 yıl, 10 bin dolar bozduranın 10 yıl boyunca elektrik, su, doğal gaz, internet, tv, bina aidatı ücretlerini firma olarak biz karşılayacağız. Hainlarin ülkemize yaptığı bu darbeye karşı her zaman devletimizin yanındayız. Hiç bir zaman milletimize diz çöktüremeyecekler. Bize asla ve asla ekonomik olarak manipülasyonlarını başaramayacaklar”dedi.

Yüksek faiz inşaat sektörünü hareketlendirmez

İnşaat sektörünün faizlerin yükselmesiyle birlikte bir dar boğaz dönemine girmek üzere olduğunu anlatan Kaya, “Faizlerin yükselmesi sektörümüzü hiç bir zaman hareketlendirmez. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi faiz yükseltmek doları aşağı çekmek gibi bir politikayla ekonomik sıkıntıların hiç bir zaman önüne geçilemez. Çünkü faizlerin yükselmesiyle birlikte para faize kayar ve sektöre piyasaya girmez iş adamlarını zora sokar. İnşaat sektörü ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörüdür. Demirinden çimentosuna, kilinden aliminyumuna, parkesinden harfiyatına kadar tüm kalemlerin hepsi ülkemizdeki üretimleri harekete geçirmektedir. Ancak inşaat sektörüne para pompalanması durdurulursa diğer sektörleri de bunun etkilemesi kaçınılmaz. Bu anlamda firmamız bu kampanyayla birlikte ülke ekonomisine yapılan bu manipülasyonu engelleme amaçlı kampanya başlatımıştır”şeklinde konuştu.