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16 Haziran 2017 16:10

Duayen gazeteci Bülent Çakılıtepe amansız hastalığa yenik düştü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan Bülent Çakılıtepe yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Duayen gazeteci Bülent Çakılıtepe amansız hastalığa yenik düştü

16 Haziran 2017 16:10


1950 yılında Bursa’da doğan ve vatani görevinin ardından Bursa Olay, Bursa Hakimiyet gazetelerinde haber muhabirliği yapan Bülent Çakılıtepe daha sonra yerleştiği Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, uzun yıllar Körfezde Olay ve Star gazetelerinde çalıştı.


Evli ve 3 çocuğu olan Bülent Çakılıtepe 2 yıl önce yakalandığı amansız hastalık sonucunda yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Bursa-Tophane’de bulunan Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nde hayatını kaybetti.


67 yaşında hayatını kaybeden Bülent Çakılıtepe’nin, bugün Bursa Emir Sultan Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Emir Sultan Kabristan’ında toprağa verileceği öğrenildi.




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