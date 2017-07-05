Düdüklü suyu hattı yenileniyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Düdüklü suyu hattı yenileme çalışmaları devam ediyor

Burhaniye’nin önemli değerlerinden bir tanesi olan Düdüklü Doğal Kaynak Suyunun 1953 yılında yapılmış ve bugüne kadar yenilenmemiş olan ishale hattı Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın girişimleri ile yenilenmeye başlandı. Geçtiğimiz haftalarda başlayan hatta suyun doğduğu yerden başlayan hat yenileme işleri Karadere Mahallesine kadar geldi. Eski sistem borular yerine yeni sistem ve sağlıklı borular ile değişen hatta çalışmalar hızla devam ediyor. Yaklaşık 10 km’lik bölümde yenileme yapılırken çalışmalar şehir merkezine kadar devem edecek.

Kentin büyük bir bölümünün içme suyu olarak kullandığı Düdüklü Suyunun 64 yıllık ishale hattının artık yeterli bir şekilde hizmet veremediğini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Geçtiğimiz haftalarda başladığımız hat yenileme çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Burhaniye’mizin doğal kaynak suyu olan Düdüklü suyu ile ilgili vatandaşlarımızdan sürekli akmadığına dair veya az aktığına dair şikâyetler geliyordu. Son derece eskimiş ve yıpranmış olan Düdüklü Suyu ishale hattında su kayıpları oluyor ve suyun merkeze inmesinde sıkıntılar oluşuyordu. Bunun önüne geçebilmek amacıyla yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucunda ishale hattının yenilenmesine karar verildi. Bu konuda da Balıkesir Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. BASKİ ekipleri şuan da Karadere Güzle Yaylasında çalışmalarına başlayarak mahalle merkezine kadar geldiler. Yenileme çalışmaları Burhaniye merkeze kadar devam edecek” dedi.