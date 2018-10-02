Dünya 3. Çakırca Başkan Yılmaz'ı ziyaret etti

Karesisporlu Kick Bokscu Sevcan Çakırca, İtalya'da düzenlenen 2018 Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonasında dünya üçüncüsü oldu. Başarılı sporcuyu Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ödüllendirdi.

Türkiye'yi temsil etmek hakkı elde eden Çakırca, Türkiye, uluslararası ve dünya şampiyonalarında, Karesispor forması ile kürsüye çıkarak Balıkesir'i temsil etti. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Hem okuyup hem de büyük başarı elde eden sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sporcular Sevcan Çakırca ve Deryanur Karaduman'ı ödüllendirdi. İtalya'nın Venedik şehrinde 64 ülkeden 2 bin 400'ün üzerinde sporcunun katıldığı 2018 Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonasında 48 kilogramda Dünya 3.'lüğünü elde eden Karesisporlu Sevcan Çakırca ve Bosna Hersek'te düzenlenen Yıldız Kadınlar Balkan Şampiyonasında 69 kilogramda Balkan 3.'sü olan Karesisporlu Deryanur Karaduman elde ettikleri başarılarını Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile paylaştı. Ziyarette sporcular ile birlikte Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp, Karesispor Müdürü Yahya Akduman, antrenörler Ender Yeşilyurt ve Kemal Kurt ziyarette hazır bulundu.