Dünya Barış Gününde Sındırgı’dan Barış Mesajları Yükseldi

Balıkesir Edremit ilçesinde yaşayan Beriye Başak tarafından 1200 parça kullanılarak oluşturulan 15 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğindeki Barış Yorganı dünyanın çeşitli ülkeleri ve Türkiye’de birçok ili gezdikten sonra Sındırgı’ya geldi. 2005 yılında gördüğü rüya ile başlayan serüven büyüdükçe büyüdü ve kadınlara şiddetin önlenmesi, savaşların son bulması adına dünyayı gezdi. 1 Eylül Dünya Barış ve Kardeşlik gününde görücüye çıkan esere Sındırgı’da yorgana leylekli turizm logosunu ekledi.

1 Eylül Dünya Barış ve Kardeşlik gününde de tüm katılımcılar bu eser önünde buluşarak “Savaşlar Bitsin Ölümler Son Bulsun, Dünya Huzur Dolsun” sözleri ile Dünya’ya bir mesaj gönderdi. Barış ve kardeşlik yorganı önünde Kosova, Makedonya, Gagavuzya ekipleri ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen kültür ekipleri gösterilerini sergiledi. Gösteriler sonrasında hep bir ağızdan barış mesajları yükseldi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ Barış, huzur ve mutluluk. İlçemize de doğal şehir ünvanını verdik. Mutluluk ve huzurun başkentinden Dünya’ya bu gün festivalimiz kapsamında katılımcı ülkeler ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen kültür elçileri ile birlikte Savaşlardan dursun, Dünya’ ya huzur dolsun diyoruz” sözleri ile düşüncelerini dile getirdi.