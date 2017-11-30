Dünya Birincisinden ziyaret

Geçtiğimiz yıl, Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın tanıtılması kapsamında farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen “15 Temmuz ve Şehitler’’ konulu resim yarışmasında kazandığı başarıyla Edremit’i sevindiren, Altınoluk Mustafa Erçetin Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Önder Önerbay, bu yılda Dünya Birinciliğini elde ederek, ilçesini bir kez daha gururlandırdı.

“Centilmenlik” konulu karikatür yarışmasına 41 ülke ve 4 kıtadan katılım sağlandı. Jüri 473 eseri 25 Eylül 2017 tarihinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi büyük bir titizlikle değerlendirdi ve ödül kazananları belirledi. Ödüller İstanbul Olimpiyat Evi’nde sahiplerini buldu ve Edremit ilçesinde görev yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Önder Önerbay Dünya Birincisi oldu. Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, yetenekli öğretmeni makamında kabul ederek, kendilerine hediye takdim etti ve başarılarının devamını diledi.