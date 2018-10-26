Dünya ikincisi güreşçiye mehteranlı karşılama

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Balıkesirli milli sporcu Yasemin Adar, gümüş madalya alarak Dünya ikincisi oldu. Şampiyon güreşçi memleketi Balıkesir'de mehteran ve havai fişekler ile karşılandı.

Milli güreşçi Yasemin Adar, Balıkesir'in Altıeylül İlçesine bağlı 15 Temmuz Anıtı önünde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yusuf Hocaoğlu, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Mehmet Kelemençe, Başkan Yardımcısı Osman Ödemiş, Balıkesirli sporcular ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşıladı. Karşılama töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu Yasemin Adar'ın Balıkesir'in yetiştirdiği önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, Adar'ın Balıkesir'i dünya arenasında başarı ile temsil ettiğini söyledi.

Hocaoğlu, "Spora gönül vermiş biri olarak bugün inanılmaz mutlu oldum. Yasemin Adar sporcu olarak şehrimizin yetiştirdiği bir değer gerçekten. Geçen sene 1. bu sene 2. oldu. Bu çok önemli değil. O gönlümüzün bir incisidir. Yasemin'in bu başarısı da Balıkesir'in sporda geleceğiyle ilgili çok önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Onları kendisine rol alan gençlerle birlikte burada olması böyle bir törenle karşılanması beni de çok heyecanlandırdı. Yasemin kardeşimiz bizleri Balıkesir'i dünya arenasında başarı ile temsil etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Demek ki doğru hamleler yapılmış. Doğru tohumlar atılmış. Bunda sonrada Balıkesirli kardeşlerimizin bu dalda dünya sahnesinde olacağını düşünüyorum. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle güreşte son yıllarda baya önem verdik. Bununda meyvelerini toplamaya başlıyoruz” dedi.

Balıkesirli milli sporcu Yasemin Adar, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kürsüsüne çıkmak olduğunu ifade ederek, kazandığı madalyayı 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiğini belirtti.

Adar konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben 2017 yılında dünya şampiyonu olmuştum. Bu yılda şampiyonluk unvanımı korumak için o hedefle mindere çıktım. Ama küçük bir talihsizlik oldu diyelim. Kötü yakalandım ve ayak kilidi nedeniyle mağlup oldum. Ama dünya 2.'yim. Bu da kötü bir başarı değil. Hedeflerimin olduğunun göstergesi. Benim hedefim 2020 Tokyo olimpiyatlarında kadınlarda bu zamana kadar alınmamış olan madalyayı alarak kürsüde yer almak ve istiklal marşımızı dalgalandırmak. Şu anda da Balıkesir'de çok güzel bir organizasyon ile beni karşıladılar. Herkese teşekkür ediyorum. Bu gururu Balıkesir'e ve Türkiye'ye yaşattığım için çok mutluyum. Belediye Başkanlarımızda arayıp tebrik ettiler. Onlara da teşekkür ederim. Kadın güreşi ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladı. Balıkesir'de de takımlar kurulmaya başladı. Bu çok güzel bir gelişme. Ben bitirdikten sonra bile genç kardeşlerimiz benim arkamdan bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceklerdir. Kazandığım 2.madalyasını da 15 Temmuz şehitlerine armağan ediyorum.”