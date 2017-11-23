Dünya Jimnastik şampiyonu Sındırgı’da

Balıkesir’in Sındırgı İbiller mahallesinden olan Koray Altınel, Trambolin dalında Dünya şampiyonu olarak Türk Bayrağı’nı dalgalandırdı. Bornova Belediyespor’un milli sporcusu Altınel, Cumhuriyet Meydanı’na kurulan platform üzerine ’Türkiye’nin ve Sındırgı’nın gururu dünya şampiyonu evine hoş geldin’ pankartıyla karşılandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alanda bir konuşma yapan Altınel, “Güzel ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. İstiklal Marşımızı bütün dünyaya duyurduğum için çok mutluyum. Çok önemli bir yarışmaydı benim için, yılın son yarışmasıydı ve çok şükür Doğukan arkadaşımla birlikte senkronda Dünya şampiyonu olduk. Çok güzel çok gurur verici bir şey, destekleyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız" dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise Sındırgı’nın yetiştirdiği değerlerden bahsederek, son olarak Başakşehir Spor Kulübünden Roma’ya transfer olan Cengiz Ünder’i de örnek gösterdi. Koray Altınel’i de başarısından dolayı tebrik eden Başkan Yavaş, şampiyona Yağcıbedir Halısı hediye etti.