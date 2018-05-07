Dünya Süt İçme rekoru Balıkesir’de kırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile Kuvayi Milliye Meydanı’nda bir araya gelen 3 bin 410 öğrenci aynı anda süt içerek dünya rekoruna imza attı.

Kuvayi Milliye Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte dünya rekoru kırıldı. Süt üretimine dikkat çekmek ve çocukları süt içmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen rekor kırma etkinliğine Balıkesir il protokolü de ilgi gösterdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, "Koca Seyit’in memleketi Balıkesir’de çok önemli bir etkinlikte bir aradayız. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda Kuvayi Milliye ruhu ile bu vatanı, bu toprakları bize emanet ettiler. Kiminle beraber, Koca Seyit ile beraber. Koca Seyit, Çanakkale Savaşı’nda 215 kiloluk mermiyi topun ağzına tek başına sürmüştür. Bu işin sırrı iman ve inançtı. Balıkesir’de bu kadar çocuğumuzu bir arada görmek hele hele böyle bir organizasyonda bir arada görmek gerçekten çok önemli. Geleceğin Koca Seyitlerini yetiştirebilmemiz için onlara çok iyi bir eğitim vermemiz lazım. Bir o kadar da iyi beslenebilmemiz lazım. Sütün ülkemizde en kaliteli üretildiği, en çok süt üreten illerimizden birisi olan Balıkesir’de bu olayın yapılmasını çok da anlamlı buluyorum" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise dünya rekoruna ev sahipliği yapmanın gurur verdiğini ifade etti. Kafaoğlu, "Kuvayi Milliye’nin kalesi olmanın yanında Balıkesir, tarım ve hayvancılıkta her zaman ilk 3 il arasına girmiş sağlıklı yaşamın bulunduğu mutlu bir ildir. Bu konuda kendimizi ifade edememenin eksikliğini yaşıyoruz. Türkiye’de en çok süt üreten illerden birisi olmamıza rağmen hak ettiğimiz şekilde ismimizi duyuramadığımız kanaatindeyim. Bu tür etkinliklerle, Balıkesir’in adını ürettiği ürünlerle dünyaya duyurmamız lazım. Balıkesir sadece süt ile değil, aynı anda en çok kişinin süt içtiği il olarak Dünya Rekorlar Kitabı’na girecek. Her yıl yapacağımız etkinliklerle bunun seviyesini yukarılara çıkartmamız lazım. Balıkesir bütün dinamiklerin bir araya geldiği, tüm kamu kuruluşlarının bir olduğu bir il. Öznesi ’Balıkesir’ olduğunda bütün güçlerimizi birleştirebiliyoruz. Bunu gerçekten çok önemsiyorum" dedi.

18 yaşında milletvekili seçilmek için müracaatların yapıldığını söyleyen Başkan Kafaoğlu, Türkiye’nin gençlerin enerjisinden istifade edeceğini söyledi. Kafaoğlu, "Sizler ne istiyorsanız vermeye hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu hedeflere sizler vasıtası ile çıkacak. Sağlıklı kalmak için süt için diyoruz" dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise, etkinliğe katılan çocuklara HAYKOOP aracılığı ile kitap dağıtımı yapıldığını da söyleyerek, Balıkesir’in rekorlar kitabında en çok kişi ile aynı anda süt içme rekoru ile adının yazılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Rekor kırılma anını kayıt altına alan temsilci Orhan Kural’ın start vermesi ile 3 bin 410 öğrenci aynı anda süt içerek dünya rekoru kırdı. Rekor kırımının ardından Türkiye’nin ünlü futbolcularının süt içilmesine yönelik mesajları barkovizyon sistemi ile öğrencilere izletildi.

Öğrencilerin rekor kırılması anında neşesi ile görülmeye değerdi.