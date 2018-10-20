Dünyanın en büyük kanarya yarışması Edremit'te başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kanarya güzellik yarışmasında dünya rekoru kırıldı.

Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü (EYCC) tarafından organize edilen 2018 Yorkshire Show kapsamında bin 997 kanarya dereceye girebilmek için yarıştı. Jüri üyeliklerini kanarya konusunda dünyaca ünlü uzmanlar Bob Pepper ve Stephan Dominey, Daniele Corso ve Leon Lebrun'un yaptığı yarışmalarda en iyi kuşlar seçilecek. Edremit Belediyesi Güre Kapalı Spor Salonunda yapılan yarışların ilk gününde kanarya sevenler büyük ilgi gösterdi.

Yarışlar hakkında bilgi veren Edremit Yorkshire Kanarya Kulüp Başkanı Kamil Ekici, “Burada yapılan yarışma, 2018 yılı Yorkshire kanarya kuşunun ilk yarışmasıdır. Bbin 997 kuş yarıştı. Yine bir dünya rekorunu kırmış olduk. Yarışmamız halen devam etmekte. Yarın da çeşitli faaliyetlerimiz olacak. Dünyanın en büyük York yarışması diyebiliriz buradaki yarışmaya. Yarışmacılar genelde Türkiye'den. İran, Suriye, Lübnan ve Yunanistan'dan kuşlar ve insanlar yarışıyor. İki İngiliz ve bir İrlandalı ve bir Belçikalı hakemimiz mevcuttur. Güzel bir yarışma oluyor” dedi.