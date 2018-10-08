Dünyanın en büyük "Yorkshire Kanarya Şovu" Edremit'te yapılacak.

Edremit Ornitoloji Derneği Başkanı Birol İlgör, “ Bu yıl 21-22 Ekim 2018 tarihlerinde Edremit Belediyesi ve Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü işbirliği ile kanarya ırk güzellik yarışmasının üçüncüsünü düzenleyebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Edremit'te güzel bir başarı yakalamak istiyoruz. Kanarya beslemek bizim bir yaşam tarzımız oldu, bundan büyük bir zevk alıyoruz. Asıl hedefimiz Türkiye ve Dünya Şampiyonası olacak. Dünyanın en büyük "Yorkshire Kanarya Şovu'na tüm kanarya severleri bekliyoruz”dedi.

Öte yandan ilçe merkezinde Ornitoloji Derneği'nin düzenlediği yarışmada, kanaryalar arasında Best olan Yorkshire dalında Mahmut Balcı, Agi dalında Nihat Kali, Gloster dalında Fikret Akıncı, Grested dalında Nejat Kocatulum'un kuşları dereceye girdi. Yarışmada derece alan kuşlara çeşitli kupa ve sertifikalar törenle verildi.