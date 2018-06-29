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29 Haziran 2018 14:07

Dursunbey Ada Kahve’de Kayık Keyfi Yaşanacak

Dursunbey Belediyesi tarafından Saz Bölgesine yeni bir prestij kazandıracak olan Ada Kahve’nin yapım çalışmaları devam ediyor.

Dursunbey Ada Kahve’de Kayık Keyfi Yaşanacak

29 Haziran 2018 14:07


Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın Sosyal etkinlik alanlarını vatandaşların hizmetine sunmak amacı ile üzerinde durduğu Ada Kahve projesi hızla ilerliyor. Saz Bölgesinde oluşturulan adanın içerisinde devam eden inşaat çalışmalarında tamamen ahşap malzemeler kullanılıyor.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Ada Kahve’nin Saz mesire alanında ki büyük projenin bir parçası olduğunu hatırlattı. Saz için çizilen rekreasyon projesinin Büyükşehir’in önceliklerinin farklılığı sebebi ile ileri bir tarihe kaldığını hatırlatan Başkan Bahçavan, bu projenin kısmi olarak uygulandığını hatırlattı. Bu kapsamda ada Kahvede çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Bahçavan, iç mekanda 50 kişi, dış bahçede ise 200 kişinin oturabileceği bir mekanı Dursunbey’e kazandırdıklarını söyledi. Seçim beyannamelerinde de olduğu gibi Dursunbey’in bir ahşap memleketi olduğu için projelerde ahşaba yer verme sözü verdiklerini belirten Başkan Bahçavan, bu sebeple buranın tamamen ahşap bir mekân olacağını söyledi. Ada kahvenin etrafında kayıkların da bulunacağını söyleyen başkan Bahçavan; “Burasını bir bir ada olarak yaptık. Burada üç çınarı kesmemek için 750 metrekarelik bir yaşam alanı oluştu. Etrafı da gördüğünüz gibi havuz oldu. Buraya da merdiven basamaklı kayıkhane yaptık. İnşallah kayıklarımızı koyacağız vatandaşlarımızda kayık zevkini tatmış olacaklar” dedi.




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