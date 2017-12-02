Dursunbey AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali Oldu

Olağan Genel Kurul kongresi yoğun bir katılım ile M.Akif Ersoy Kültür merkezinde gerçekleşti. Tek listeyle seçime giren Üzeyir Sali Dursunbey AK Parti’in yeni başkanı oldu.

Dursunbey AK Parti İlçe teşkilatının 6. Olağan kongresi M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşti. Kongreye AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Balıkesir Milletvekilleri Ali Aydınlıoğlu, Sema Kırcı, Kasım Bostan, Niğde Milletvekili Alparslan Kavaklıoglu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, İlçe teşkilat başkanları, çeşitli kurumlardan yetkililer ile AK Parti gönüldaşları katıldı. Ak Parti Dursunbey İlçe Teşkilatının 6. Olağan Genel Kurul kongresi divan teşekkülünün oluşturulmasıyla başladı. Divan Başkanlığını Yusuf Ziya Göker, Başkan Yardımcılığını Cihat Şimşek ve katip üyeler Cemil Çetin, Fatma Kireç, Hüseyin Esen’den oluştu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı sinevizyondan izlendi.

Kongrede ilk konuşmayı yapan Ak Parti İlçe Başkanı Akif Kandemir, konuşmasına katılımcıları selamlayarak helallik istedi. Başkanlığı döneminde gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Akif Kandemir, yeni yönetime de başarılar diledi. Kandemir’in ardından Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, eski AK Parti Milletvekili Aliosman Sali, Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, Niğde Milletvekili Alparslan Kavaklıoglu sırası ile birer konuşma yaptı. Balıkesir AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan yaptı. Kongrelerin birer bayrak değişimi olduğunu hatırlatan Demiraslan, kuruluştan bu güne görev alan tüm partililere teşekkür etti. Dursunbey’in AK Parti’nin kalesi olduğunu hatırlatan Demiraslan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’nı her ziyaretlerinde Dursunbey’i sürekli telaffuz ettiğini ve Dursunbeyli kardeşlerine selamlarını ilettiğini belirtti. Konuşmaların sonuncusunu ise AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu yaptı. Eski yönetimi başarılarından dolayı kutlayan Aydınlıoğlu, yeni yönetime ise başarı diledi.

Konuşmaların ardından ise yeni yönetim kurulunun tanıtımı gerçekleşti. Faaliyet raporunun okunmasının ardından ise kapalı oylamaya geçildi. 400 delegenin oy kullandığı seçimler sonrası yeni yönetim ise şöyle oluştu; Üzeyir Sali(Başkan), Mustafa Turhan, Ramazan Güneş, Nafiz Çakır, Kemalettin Çetin, İbrahim Kuzgun, Özge Yabacı, Ali Barbaros, Ali Gültekin, Özden Özen, Recep Şahan, Halit Güneş, Orhan Boyar, İsmail Tahtalı, Sekan Çoban’dan oluştu. Yedekler ise Suna Yavaş, Abdullah Çetin, Zekeriya Turan, Mehmet Çetin, Levent Bahar, Hakan Ünlü, Sefer Sert, Muharrem Albay olarak seçildi.