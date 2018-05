Dursunbey AK Parti’de Vefa Buluşması

Dursunbey AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği vefa yemeği programına partililerin ilgisi yoğun oldu. AK Parti kurulduğu günden bu yana çeşitli kademelerde görev alan partililer bu büyük buluşmada bir araya geldi. İlçe Başkanı Üzeyir Sali tarafından karşılanan partililer salondaki yerlerini alırken, programa AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan’da katıldı. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan onlarca aday’ın da katıldığı programda salon hınca hınç doldu. Partilileri selamlayan İl Başkanı, İlçe başkanı ve Belediye Başkanı daha sonra kendileri için ayrılan bölümü geçti.

İlçe Başkanı Üzeyir Sali’nin konuşması ile başlayan programda Sali tüm katılımcılara teşrifleri için teşekkür etti. Yaklaşan 24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Sali, Aday adaylarına da başarı diledi. Daha sonra söz alan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İlçeye, partiye her daim destek olan her kademeden dava arkadaşlarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Belediyenin 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiği isdihdam çalışmaları ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. Başkan Bahçavan’ın ardından konuşan eski Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali’de partiye emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu söyledi. Son olarak söz alan AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, AK Partinin kalesi olarak adlandırılan Dursunbey’e her daim güvendiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta Dursunbey hakkında övgü ile bahsettiğini hatırlatan Demiraslan, yaklaşan 24 Haziran seçimlerinde Dursunbey’in yeni rekorlar kırmasını istedi. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan AK parti İl Başkanına Recep Tayyip Erdoğan’ınfilografi çalışmasını hediye etti.

Konuşmaların ardından vefa yemeğine geçilirken, 24 Haziran seçimlerinde Milletvekili aday adayı olan adaylar sırası ile kürsüye gelerek kendilerini tanıttı. Program tanırım töreninin ardından son buldu.