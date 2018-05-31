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31 Mayıs 2018 15:45

Dursunbey AK Parti’den Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde Ak Parti teşkilatı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına bağış yapıldı.

Dursunbey AK Parti’den Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek

31 Mayıs 2018 15:45


Dursunbey Ak Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve partililer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek olmak amacı ile bir banka şubesi önünde toplandı. Banka önünde toplanan kalabalık partili gurubu banka içine de toplu şekilde girerken, banka hınca hınç doldu. Sıraya giren partililer seçim kampanyasına destek amacı ile bağışta bulundular.


AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a her zaman destek verdik. Şimdi de teşkilat olarak destek olmak amacıyla seçim kampanyasına bağışta bulunduk " dedi.




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