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15 Nisan 2017 10:22

Dursunbey-Balıkesir Arası Belediye Seferleri Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıkesir ile Dursunbey arasında gidiş-dönüş günde dört sefer olmak üzere otobüs seferleri başladı.

Dursunbey-Balıkesir Arası Belediye Seferleri Başladı

15 Nisan 2017 10:22

Seferler geçici olarak küçük otobüsler ile yapılacak.


Geçtiğimiz Pazartesi günü Dursunbey’de ‘Güçlü Evet, Güçlü Millet’ mitinginde Dursunbey ve Balıkesir arasında Belediye otobüsü müjdesi veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur bu sözünü kısa sürede yerine getirdi. Başkan Uğur’un talimatı ile Dursunbey ile Balıkesir arasında 13 Nisan tarihinden itibaren otobüs seferleri başlatıldı.


Günde toplam 8 sefer yapacak olan otobüsler Dursunbey Terminali ve Balıkesir terminalinden hareket edecek. Dursunbey Şehir içinde bulunan toplu taşıma alanından da yolcu alacak olan otobüslerin ücretleri ise tam 12 TL indirimli ise 10 TL olarak belirlendi.Pazar günleri sefer yapmayacak olan otobüslere binişler ise Balkart ile gerçekleşecek.


Öte yandan verdiği söz sonrası Dursunbey’e seferlerin hemen başlamasını isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Dursunbeylilerin sabırsızlıkla beklediği seferlerin geçici olarak 29 kişilik otobüsle yapılması talimatını verdi. Devlet malzeme ofisinden alınacak olan yeni büyük otobüslerin ise önümüzdeki günlerde seferlere başlaması bekleniyor.




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