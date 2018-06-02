Dursunbey-Balıkesir duble yolunda çalışmalar yeniden başladı

Yaklaşık iki yıldan bu yana ihale sürecinde olan ve itirazlar sebebi ile bir türlü sonuçlanamayan Dursunbey-Balıkesir yolu duble yol çalışmaları yeniden başladı. Sonuçlanan ihale sonrası yüklenici firma bir yandan şantiye çalışması, bir yandan sıcak asfalt üretim tesisi, bir yandan da yolun çeşitli bölgelerinde kazı çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinden incelemek ve gerekli imalat ve eksiklerin belirlenmesi için Dursunbey’e gelen Karayolları Yapım Baş Mühendisi Ramazan Yıldırım, Kontrol Şefi Emrah Ekiz, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan ile birlikte yolda inceleme yaptılar. Çalışmaların başladığı Terminal üzerinde yapılacak olan altgeçit çalışmasını inceleyen ekip, buradaki evlerin ulaşım yolları ile ilgili de belirleme yaptı. Dursunbey-Selimağa arasında bulunan eksik menfezler ile ilgili de belirlemelerin yapıldığı incelemede, özellikle büyük sorun olan Selimağa altgeçidinde düzenleme çalışmalarının kısa sürede yapılması talimatı yüklenici firmaya verildi.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, "Bugün Karayolları yapım başmühendisliği ve bölge müdürlüğünden ekiplerimiz geldi. Dursunbey’in özellikle otobüs terminalinin çıkışında 5’e 12 bir altgeçidimiz var. Burada şu anda bazı trafikte sorunlar yaşanıyor. Bunları sorunları çözmek için görüşmeler yaptık. Şu anda Balıkesir-Dursunbey yolunun en önemli aşamasındayız. Çevre yolundan başlayan çalışmalarımızın ardından çalışmalar Naipler’e doğru devam edecek. Bildiğiniz gibi Başbakanımız da söz verdi. Biz de çalışmaları şu anda hızlandırmış bulunuyoruz” dedi.