Dursunbey Balıkesir Yolunda Çalışmalar yeniden başlıyor

Dursunbey ve Balıkesir arasında 2012 yılında yapımına başlanan ve bir kısmı çift yön olarak trafiğe açılan D-230 karayolunda ikinci ihale geçtiğimiz yıl Haziran ayında gerçekleşmişti. Bu ihaleye Türkiye’nin güçlü firmaları katılırken, ihale ardı ardına yapılan itirazlar sonucu bir türlü sonuçlanamamıştı. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın yakından takip ettiği ihale netlik kazandı. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; Yaklaşık bir yıldır Dursunbey kamuoyunu yakından ilgilendiren ve takip ettiğimiz yollarla ilgili geçtiğimiz hafta çok önemli gelişmeler oldu. Hayırlısı ile Dursunbey-Balıkesir yolu ve Dursunbey-Tavşanlı yolu ihaleleri sonuçlandı, itirazlar bitti. 4 Temmuz Salı günü Bursa Bölge müdürlüğünden dosyalar bizlerin marifetiyle Ankara’ya götürüldü. 5 Temmuz Çarşamba günü strateji dair başkanlığınca imzalanarak 6 Temmuz’da dosyalar Bölge müdürlüğüne yeniden gönderildi. Hayırlısı ile Dursunbey-Balıkesir arasında ki ihalemiz bitti. İhaleyi Yedigöze adlı, Bayburt inşaat’ın bir firması aldı. Önümüzdeki on günlük süreçte yer teslimi, Temmuz ayı sonu gibi de burada çalışmaların yeniden başlaması bekleniyor” dedi.

İhalesi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Dursunbey-Tavşanlı arasında ki ihalenin de sonuçlandığını ifade eden Başkan Bahçavan, 23 Ocak 2017 tarihinde ihalesi olan Dursunbey-Tavşanlı yolu ile ilgili ihalede itiraz olmadığını bu yolun yapımını ise Kayaoğlu-Farsel firmalarının üstlendiğini söyledi. Firma yetkilileri ile de görüştüklerini ifade eden Başkan Bahçavan, bu yolda da ay sonu itibari ile çalışmaların başlayacağını söyledi.

Dursunbey-Balıkesir yolu ihalesine yapılan itirazlara da değinen Başkan Bahçavan, bu ihaleye 7 itirazın olduğunu ve bu itirazların sonuçlanmasının yaklaşık bir yıl sürdüğünü söyledi. Bundan sonraki süreçte itirazların olmayacağını vurgulayan Başkan Bahçavan, ay sonu itibari ile yollarda çalışmaların başlayacağını ve iki yolunda sıcak asfalt olarak hizmete açılacağını sözlerine ekledi.