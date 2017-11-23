Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 18:53

Dursunbey Belediye Başkanı Bahçavan Öğretmenler Gününü Kutladı

Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, “Öğretmenlerimiz Dünyamıza, ülkemize ve geleceğimize yön veren kişilerdir” dedi.

Dursunbey Belediye Başkanı Bahçavan Öğretmenler Gününü Kutladı

23 Kasım 2017 18:53


Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Öğretmenlik mesleğinin sorumluluğu ağır ve kutsal bir meslek olarak nitelendiren Başkan Bahçavan, “Öğretmenlerimiz Dünyamıza, ülkemize ve gelecek nesillerize yön veren kişilerdir. Çağımızın en büyük gereksinimi olan eğitim ve bilgi yarışında en büyük gücün öğretmenler olduğuna inanıyorum. Çünkü öğretmenlerimiz geleceğimizin siyasetçilerini, akademisyenlerini, bilim adamlarını ve hatta öğretmenlerini yetiştiren kişilerdir.”


Eğitim ve öğretimin bir bütün olduğunu da nitelendiren Başkan Bahçavan, “Öğretmen sadece öğretmez, eğitir de aynı zamanda. Bir öğrencinin hayatında en az ailesi kadar etkin olan öğretmen, ilk okul gününden itibaren geleceğe hedef çizer, yol gösterir. Bu vesileile Tüm öğretmenlerimizin ‘Öğretmenler Günü’nü canı gönülden kutluyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
17
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    17°C
  • Cumartesi
    17°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç