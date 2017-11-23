Dursunbey Belediye Başkanı Bahçavan Öğretmenler Gününü Kutladı

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Öğretmenlik mesleğinin sorumluluğu ağır ve kutsal bir meslek olarak nitelendiren Başkan Bahçavan, “Öğretmenlerimiz Dünyamıza, ülkemize ve gelecek nesillerize yön veren kişilerdir. Çağımızın en büyük gereksinimi olan eğitim ve bilgi yarışında en büyük gücün öğretmenler olduğuna inanıyorum. Çünkü öğretmenlerimiz geleceğimizin siyasetçilerini, akademisyenlerini, bilim adamlarını ve hatta öğretmenlerini yetiştiren kişilerdir.”

Eğitim ve öğretimin bir bütün olduğunu da nitelendiren Başkan Bahçavan, “Öğretmen sadece öğretmez, eğitir de aynı zamanda. Bir öğrencinin hayatında en az ailesi kadar etkin olan öğretmen, ilk okul gününden itibaren geleceğe hedef çizer, yol gösterir. Bu vesileile Tüm öğretmenlerimizin ‘Öğretmenler Günü’nü canı gönülden kutluyorum” dedi.