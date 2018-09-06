Dursunbey Belediye Meclisi’nden iddialara sert cevap

İlçeyi karıştıran iddiaların ardından bugün toplanan Dursunbey Belediye Meclisi, ortak bir basın bildirisi yayınladı. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Geçen hafta sonu vukû bulan adlî bir vak’a üzerinden ilçemiz halkına, esnaflarına, siyasilerine yönelik bir algı operasyonuna girişilmek istenmiştir. Bu olayla ilgili Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen kovuşturma devam ederken, ilçemizin adının geçtiği bir sosyal medya grubunda ilçemizde ikameti bulunmayan, fakat ilçemiz ile ilgili kurduğu grup üzerinden paylaşım yapan bir kişi, skandal paylaşımlara imza atmış ve halkımız galeyana getirilmek istenmiştir. Sabırla takibe aldığımız bu paylaşımların sonuncusunda ise olay ile ilgili 100 kişinin isminin bu şahısta bulunduğu yönünde, mevzubahis grupta bir paylaşım yapılmıştır. Özellikle paylaşımda ilçemiz esnaflarına ve siyasilerine ithaf edilen bu konu, vatandaşlarımız arasında ve ilçemiz dışında yaşayan hemşehrilerimiz arasında infiale sebep olmuştur. Ayrıca bu konunun siyasiler tarafında örtbas edilmeye çalışıldığını iddia eden kişi, olayı yakinen takip eden fakat hukukî sürecin devam etmesi sebebi ile açıklama yapmayan siyasîleri de zan altında bırakmak istemiştir. Dursunbey Belediye Meclisi olarak bu paylaşımları yaparak elinde bazı belgelerin olduğunu açıklayan ve bu paylaşımları ile konunun muhatabı haline gelen bu şahsın adlî mercilerce ifadesine başvurulmasını talep ediyoruz. Eğer bu 100 kişilik listenin gerçek dışı olduğunun ispatlanması halinde, ilçemizin adını lekeleyen skandal paylaşımlara imza atan bu şahıs hakkında gerekli hukukî sürecin başlatılmasını temenni ediyoruz. Konu ile ilgili olarak belediye meclisimiz de hukukî süreci başlatmıştır".