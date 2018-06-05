Dursunbey Belediyesi ekmeğini taştan çıkarıyor

Dursunbey Belediyesi, mevcut taş kırma tesisi yanına 2 Milyonluk yatırım ile yeni bir tesis daha ekleyerek hizmete açtı. Yeni tesis ile birlikte üretim kapasitesinin 3 kat daha arttı. Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Selimağa Mahallesinde bulunan ve Dursunbey Belediyesine önemli miktarda gelir elde ettiren taş kırma tesisi gelirleri ile vatandaşa hizmet olarak dönüyor.

Belediyelerin köy yolları ve parke taşı döşeme işlemlerinde kullandığı malzemeyi üreten eski tesisin yanında kurulan tesis ile üretimde artışın sağlanacağı gibi üretilecek olan malzemenin farklı alanlarda da kullanılacak. Tesiste inceleme yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan Kendi kaynağını kendi üreten Belediye sloganı ile yola çıktıklarını ve bununla her daim övündüklerini söyledi. Güneş Enerji Santrali ve Konkasör tesisinin Belediye’ye gelir kapısı olduğunu hatırlatan Başkan Bahçavan, tesisin yenilendikten sonra kapasitesinin de arttığını söyledi. Başkan Bahçavan; “Eski tesisimizin geliri ile yeni bir tesis daha kurduk. Tamamen otomatik DMK sistemli bu tesis ve diğer eski tesis çalıştığı zaman günlük 5 bin ton malzeme kırıyor. Burada iki tesis ve iki ocağımız var. Şu anda Büyükşehir Belediyemiz büyük bir ihaleye çıktı Dursunbey’de. 160 kilometre civarında yol yapılacak. Bu yollarda yaklaşık 500 bin ton asfalt malzemesi gidecek. Bizde bunun şu anda ilk etapta 300 Bin tonunu pazarlık ettik sattık. Bu malzemeyi veriyoruz şu anda. Çift vardiya çalışan tesisimizden gelirle de memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.