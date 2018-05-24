Dursunbey Belediyesi güneşten günlük 1000 dolar kazanıyor

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın enerjiye yönelik hayata geçirdiği güneş enerji santrali, kurulumunun ilk ayında geliri ile yüzleri güldürdü. 7,5 MW üretim ile günlük yaklaşık bin dolar gelir getiren tesis, belediye hizmetleri için de bir kaynak kapısı oldu.

Dursunbey Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden bu yana birçok önemli projeye imza atan Ramazan Bahçavan enerji alanında GES ile bölgede bir ilke imza attı. Çiftçi Mahallesi Bingeşik mevkisinde kurulan 20 bin metrekarelik alanda 4 bin 260 adet panel bulunuyor. Tesisin işleyişi hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, tesisin borcunu kendi kendine ödediğini ve üzerine kar koyduğunu belirtti. Başkan Bahçavan, “20 bin metrekarelik bu alanda 4 bin 260 adet güneş paneli bulunuyor. Kendi kaynağını üreten bir belediye olarak, ülkemizin ve ilçemizin gelirine katkı sağlamak için, yenilenebilir enerji olan güneş enerji santralini belediyemiz bünyesinde kurduk. UEDAŞ ile 10 yıllık alım garantili olarak bağlantı anlaşmamız yapıldı ve ürettiğimiz enerji ile şu anda gelir elde ediyoruz. Tabii sadece İller Bankasından gelen kaynaklarla değil, kendi kaynaklarını oluşturmak konusunda da Dursunbey Belediyesi, Balıkesir’de örnek belediyelerden bir tanesidir. İşte ilçemizde daha önce kurmuş olduğumuz konkasör tesisi, beton santrali, işlettiğimiz sosyal tesisler ve en son olarak da güneş enerjisi santrali ile kendi kaynaklarını oluşturmaya devam edecektir” dedi.

Başkan Bahçavan tesisin şu anda günlük yaklaşık bin dolar gelir sağladığını ifade ederek, aylık 45 bin TL ödemesi olan tesisin kendi borcunu ödediği gibi üzerine de kar koyduğunu hatırlattı. Bu tür tesislerin ülkedeki enerji ve döviz açığına bir nebze olsun katkı sağladığını hatırlatan Başkan Bahçavan, karlı bir yatırım olan güneş enerjisinden özel sektörün de faydalanması gerektiğini sözlerine ekledi.