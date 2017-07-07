Dursunbey Belediyesi konkasör tesisi yenileniyor

Yenilenen tesiste üretim kapasitesi üç kat daha artacak.

Balıkesir’in Dursunbey İlçesi Selimağa mahallesinde bulunan ve Dursunbey Belediyesine önemli miktarda gelir elde ettiren taş kırma tesisinde üretim üç kat daha artacak. Eski konkasörün sıklıkla arıza vermesi ve günde ortalama 800 ton malzeme kırması yetersiz gelirken, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın talimatı ile tesiste yenilenme çalışması başlatıldı.

Belediyelerin köy yolları ve parke taşı döşeme işlemlerinde kullandığı malzemeyi üreten eski tesisin yenilenmesi ile üretimde artışın sağlanacağı gibi üretilecek olan malzemenin farklı alanlarda da kullanılacağı öğrenildi. Konu hakkında konuşan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan,bu tesisin İl Genel Meclis üyeliği ve başkanlığı döneminde İl özel idaresi adına kurduklarını hatırlattı. Balıkesir’in Büyükşehir olmasını ardından devir tasfiye komisyonu tarafından bu tesisin Dursunbey Belediyesine devredildiğini hatırlatan Bahçavan, konkasörün ürettiği malzemelerin Dursunbey genelindeki yollarda kullanıldığını söyledi. Bu tesisin Dursunbey Belediyesine gelir elde ettirdiğini de söyleyen Başkan Bahçavan; “Bilindiği üzere Balıkesir ve çevresinde en fazla kırsal mahalle ilçemizde. Bu mahallelerimizin yoları Büyükşehir Belediyemizden ihale alan firmalar tarafından yapılmakta. Bizde bu firmalara ve Büyükşehir Belediyemize buradan malzeme satıyoruz. İnşallah bundan sonra eski tesisimizin üç katı üretim yapacağız. Malzeme kırma kalitesi de eskiye göre çok daha iyi olacak. Yeni tesisimizin yaklaşık maliyeti de 1,5 Milyon TL, İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Önümüzdeki günlerde kurulma aşaması tamamlanacak olan yeni konkasör yeniden üretime başlayacak.