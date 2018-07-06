Dursunbey Belediyesi Trafik Eğitim Pisti Açıldı

Dursunbey Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından hayata geçirilen Sosyal projelerden birisi olan Trafik Eğitim Pisti tam donanımlı olarak hizmete girdi.

Açılış konuşmasını yapan Dursunbey Zabıta Amiri Rüştü Oktay, sosyal bir proje olarak hizmete açılan bu pistin yeni neslin trafik kuralları ile ilgili bilgilendirilmesi amacını güttüğünü söyledi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuşma yapan Kepsut Kaymakamı Dursunbey Kaymakam vekili Murat Atıcı, teröre verilen kurbandan fazla trafik kazalarında kurban verildiğini söyledi. Bu sebeple bu projenin çok önemli olduğunu ifade eden Atıcı, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’a da bu tür önemli projelere imza attığı için teşekkür etti.

Tören alanında bulunan herkesi tek tek selamlayan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, alanda bulunan çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi, sohbet etti. İçerisinde yön levhaları, trafik ışıkları, yaya geçitleri, yol çizgileri uyarı tabelaları bulunan pistim tam donanımlı olarak hizmete açıldığını söyleyen Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Bin 200 metrekarelik alanda oluşturulan pistte 8 aracın hizmet vereceğini söyledi. Başkan Bahçavan; “Dursunbey Belediyesi olarak çocuklarımız için yeni bir hizmeti daha faaliyete geçirdik. Hayatımızın her döneminde trafik ile iç içeyiz. Çocuklarımız küçüklüklerinden itibaren trafik eğitimlerini öğrensinler, nerelerde yaya geçidi var, kırmızı ışığın anlamı nedir öğrenebilsinler diye bu projeyi hayata geçirdik. Şu anda tatil dolayısıyla Yaz kuran kursuna giden öğrencilerimizin burada eğitimlerini vereceğiz. Okullar açılınca da öğrencilerimize burada eğitim vereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışın ardından çocuklara dondurma ikramında bulunan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, daha sonra sembolik trafik eğitimini izledi. Törene katılan veliler, böylesine güzel bir hizmeti Dursunbey’e kazandırdığı için Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’a teşekkür etti.