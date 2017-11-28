Dursunbey Belediyesi’nden 2 milyonluk yatırım

Yeni tesis ile birlikte üretim kapasitesinin 3 kat daha artacağı açıklandı.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Selimağa Mahallesi’nde bulunan ve Dursunbey Belediyesine önemli miktarda gelir elde ettiren taş kırma tesisinde üretim üç kat daha artıyor. Günde ortalama 800 ton malzeme kırılan tesisin yetersiz gelmesinin ardından Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın talimatı ile 2 milyon TL maliyetli ve günde 3 bin ton malzeme üreten son teknoloji yeni bir tesis daha kuruldu. Belediyelerin köy yolları ve parke taşı döşeme işlemlerinde kullandığı malzemeyi üreten eski tesisin yanında kurulan tesis ile üretimde artışın sağlanacağı gibi üretilecek olan malzemenin farklı alanlarda da kullanılacağı öğrenildi. Tesisin açılışı ise Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Belediye Meclis Üyeleri tarafından yapıldı. Açılış öncesi tesis için kurban kesilirken, ilk taş kırma öncesi dua edildi. Başkan Bahçavan ve katılımcılar tarafından start butonuna basıldı. Üretime başlayan tesiste aynı anda farklı çaplarda malzemeler üretilirken, ayrımı yapılan taşlar bantlarla dış ortama aktarılmaya başladı. Konu hakkında konuşan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, bu tesisin İl Genel Meclis üyeliği ve başkanlığı döneminde İl Özel İdaresi adına kurduklarını hatırlattı. Balıkesir’in Büyükşehir olmasının ardından devir tasfiye komisyonu tarafından bu tesisin Dursunbey Belediyesine devredildiğini hatırlatan Bahçavan, konkasörün ürettiği malzemelerin Dursunbey genelindeki yollarda kullanıldığını söyledi. Bu tesisin Dursunbey Belediyesine gelir elde ettirdiğini de söyleyen Başkan Bahçavan, “Selimağa Bölgemizde Belediyemize ait yeni bir tesis yaptık. Eski tesisimiz 90’lık bir tesis ve günlük yaklaşık 1000 ton malzeme üretebiliyordu. Dursunbey’in Balıkesir’e ve taş ocaklarına uzak olması sebebi ile daha büyük bir tesise ihtiyaç duyuldu. Bu sebeple Dursunbey Belediyemize bağlı şirket üzerinden buraya yeni bir tesis kurduk. Yaklaşık 8 aydan bu yana bu tesisi kurmak için mücadele ediyorduk. Eski ocağımızın yanında yeni tescilli bir ocak daha kurduk. Şu anda aynı saha içerisinde 2 tesisimiz ve 2 ocağımız oldu. Günlük inşallah 3 bin ton malzeme üretecek. Tüm işleri ile birlikte yaklaşık 2 milyonu geçen bir rakamla tesisimizi açtık. Tüm Dursunbey halkına hayırlı olsun” dedi.

Üretime başlayan tesiste farklı ebat ve inceliklerde taşlar üretilecek ve bu ürünler hem yollarda hem de inşaat sektöründe kullanılacak.