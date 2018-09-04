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04 Eylül 2018 14:37

Dursunbey Belediyesi’nden dillere destan sünnet şöleni

Dursunbey Belediyesi 3 Eylül Kurtuluş Günü çerçevesinde 46 çocuğu sünnet ettirdi.

Dursunbey Belediyesi’nden dillere destan sünnet şöleni

04 Eylül 2018 14:37

Makam araçları ve klasik araçlar ile konvoy yapan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.


İlçenin düşman işgâlinden kurtuluşunun 96. yılını çeşitli faaliyetlerle kutlayan Dursunbey Belediyesi, sünnet şöleni ile çocukların ilk mürüvvet heyecanına ortak oldu. Saz mesire alanında bulunan düğün salonunda gerçekleşen sünnet şöleni için günler öncesinden hazırlık yapan Dursunbey Belediyesi, ilçedeki sünnet kültür ve adetlerini toplu sünnet şöleninde de uyguladı. Yemek daveti ile başlayan sünnet şöleninde Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan gelen konukları salon girişinde karşıladı. Sünnete Balıkesir Milletvekili AK Parti MKYK üyesi Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı Üzeyir Sali, Dursunbeyli Derneklerin yöneticileri, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile vatandaşlar katıldı.


İlginin yoğun olduğu sünnet şöleninde folklor ve mehter gösterileri yer alırken, vatandaşlara ve çocuklara özel ikramlar da yapıldı.


Sünnet konvoyu ve kortej de yapıldı. Kortejde mehter takımı, avcılar, gösteri grupları yer alırken, sünnet konvoyunda ise baymakamlık, belediye başkanlığı makam araçları, Bursa’dan gelen klasik araba tutkunlarının araçları, belediye araçları çocukların sünnet araçları yer aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı konvoyun ardından Kent Meydanında 3 Eylül Kurtuluş Gnü kutlandı.




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