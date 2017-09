Dursunbey Belediyesi’nden doğa yürüyüşleri

İsteyen her vatandaşın beyaz masaya kayıt yaptırmasının ardından belirli aralıklarla gerçekleşecek olan doğa yürüyüşlerinin ilkine yaklaşık 40 kişi katıldı. Yayla bölgesinde ve civarında gerçekleşen yürüyüşte 12 kilometrelik alan katılımcılar tarafından kat edilirken, yürüyüş esnasında bir birinden güzel doğa harikaları da fotoğraflandı. Doğa yürüyüşünün ardından yayla bölgesinde bulunan toplanma alanına gelen katılımcılar burada Dursunbey Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte buluştu. Yemeğin ardından ise isteyenlere ok atıcılığı ve at biniciliği ile ilgili eğitim verildi.

‘Sağlıklı Yaşam İçin Doğa Yürüyüşü’ projesi gelecek talepler doğrultusunda önümüzdeki haftalarda da devam edecek.