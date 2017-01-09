Dursunbey Karla Mücadelede İlk Sırada Yer Aldı

Dursunbey’de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesi tarafından yapılan karla mücadele çalışmaları Cumartesi gününden bu yana etkili biçimde devam ediyor. Dursunbey İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü verilerine göre karla mücadelede ilk sırada yer alıyor.

Marmara bölgesini geçtiğimiz hafta sonu etkisi altına alan Kar Yağışı Balıkesir Merkez ve İlçelerini etkisi altına almıştı. İl genelinde yüzlerce Kırsal mahalle yolu kapanırken özellikle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi il genelinde Karla mücadele çalışmaları kapsamında büyük çaba sarf etti.

Kar yağışının başlaması ile Dursunbey’de de hem ilçe Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışması ile karla mücadele çalışması başlatıldı. İlk etapta İlçeye bağlı 103 Kırsal mahallenin tamamının yolları kapanırken Cumartesi ve Pazar günleri yoğun bir mesai yapan ekipler 95 mahallenin yolunu açtılar. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dursunbey Şantiye şefi Vacit Kahvecioğlu’nun organize ettiği çalışmalar kapsamında öncelik ise acil hastalıklar ve mahsur kalan vatandaşlar oldu.

Öte yandan Cumartesi gece saatlerinde çalışmalara başlayan Dursunbey Belediyesi Karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki ana arterler kısa sürede trafiğe açılırken, ara yollar ve yüksek kesimlerde de hem tuzlama hem küreme çalışması gerçekleşti. Çalışmalar ara sokaklar ve yay kaldırımlarında devam ediyor.

Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yayınladığı rapora göre 103 kırsal mahalle yolu kapanan Dursunbey 8 Ocak Pazar günü akşam saatleri itibari ile 95 mahallenin yolunu açmayı başardı. Geriye kalan 8 mahalle yolu ise bugün gün içinde trafiğe açılacak. Balıkesir’in en geniş coğrafyasına sahip olan Dursunbey diğer ilçelere göre kısa sürede karla mücadele çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi.