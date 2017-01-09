Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 15:59

Dursunbey Karla Mücadelede İlk Sırada Yer Aldı

Dursunbey Karla Mücadelede İlk Sırada Yer Aldı

09 Ocak 2017 15:59

Dursunbey’de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesi tarafından yapılan karla mücadele çalışmaları Cumartesi gününden bu yana etkili biçimde devam ediyor. Dursunbey İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü verilerine göre karla mücadelede ilk sırada yer alıyor.
Marmara bölgesini geçtiğimiz hafta sonu etkisi altına alan Kar Yağışı Balıkesir Merkez ve İlçelerini etkisi altına almıştı. İl genelinde yüzlerce Kırsal mahalle yolu kapanırken özellikle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi il genelinde Karla mücadele çalışmaları kapsamında büyük çaba sarf etti.
Kar yağışının başlaması ile Dursunbey’de de hem ilçe Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışması ile karla mücadele çalışması başlatıldı. İlk etapta İlçeye bağlı 103 Kırsal mahallenin tamamının yolları kapanırken Cumartesi ve Pazar günleri yoğun bir mesai yapan ekipler 95 mahallenin yolunu açtılar. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dursunbey Şantiye şefi Vacit Kahvecioğlu’nun organize ettiği çalışmalar kapsamında öncelik ise acil hastalıklar ve mahsur kalan vatandaşlar oldu.
Öte yandan Cumartesi gece saatlerinde çalışmalara başlayan Dursunbey Belediyesi Karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki ana arterler kısa sürede trafiğe açılırken, ara yollar ve yüksek kesimlerde de hem tuzlama hem küreme çalışması gerçekleşti. Çalışmalar ara sokaklar ve yay kaldırımlarında devam ediyor.
Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yayınladığı rapora göre 103 kırsal mahalle yolu kapanan Dursunbey 8 Ocak Pazar günü akşam saatleri itibari ile 95 mahallenin yolunu açmayı başardı. Geriye kalan 8 mahalle yolu ise bugün gün içinde trafiğe açılacak. Balıkesir’in en geniş coğrafyasına sahip olan Dursunbey diğer ilçelere göre kısa sürede karla mücadele çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
1
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç