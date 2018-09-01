Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 13:26

Dursunbey Kaymakamlığına Emrullah Temizkan getirildi

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle , Ordu Kabataş İlçesi Kaymakamı Emrullah Temizkan Balıkesir’in Dursunbey Kaymakamlığına atandı.

Dursunbey Kaymakamlığına Emrullah Temizkan getirildi

01 Eylül 2018 13:26


Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel’in emekliliğe ayrılmasının ardından boşalan Dursunebey Kaymakamlığına yeni kararname ile bir atama yapıldı. Nurettin Yücel’den boşalan Dursunbey Kaymakamlığı görevine ise Ordu Kabataş İlçesi Kaymakamı Emrullah Temizkan getirildi.


Kaymakam Emrullah Temizkan 1984 yılında Bingöl’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da, lise eğitimini Bingöl’de tamamladı. 2007 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Bir süre Sosyal Güvenlik Kurumunda uzman yardımcılığı görevini yaptıktan sonra 2010 yılında Mardin Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Bir yıl süreyle Fransa’da Sorbonne Üniversitesinde dil eğitimi gördü. Temizkan evli ve iki çocuk babası.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç