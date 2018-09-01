Dursunbey Kaymakamlığına Emrullah Temizkan getirildi

Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel’in emekliliğe ayrılmasının ardından boşalan Dursunebey Kaymakamlığına yeni kararname ile bir atama yapıldı. Nurettin Yücel’den boşalan Dursunbey Kaymakamlığı görevine ise Ordu Kabataş İlçesi Kaymakamı Emrullah Temizkan getirildi.

Kaymakam Emrullah Temizkan 1984 yılında Bingöl’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da, lise eğitimini Bingöl’de tamamladı. 2007 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Bir süre Sosyal Güvenlik Kurumunda uzman yardımcılığı görevini yaptıktan sonra 2010 yılında Mardin Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Bir yıl süreyle Fransa’da Sorbonne Üniversitesinde dil eğitimi gördü. Temizkan evli ve iki çocuk babası.