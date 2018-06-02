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02 Haziran 2018 10:51

Dursunbey Kentpark Konutlarında anahtar teslimi 31 Temmuz

Dursunbey Belediyesi tarafından İlçenin en işlek ve prestijli caddelerinden birine yapılan Kent Park konutlarında sona yaklaşılıyor.

Dursunbey Kentpark Konutlarında anahtar teslimi 31 Temmuz

02 Haziran 2018 10:51

Konutlarda 31 Temmuz’da anahtar teslimi yapılacak.


Sosyal Belediyecilikte onlarca örnek çalışmaya imza atan Dursunbey Belediyesi, Kent Park konutları ve işyerleri projesinde teslimi temmuz ayı sonunda yapacak. 1000 metrekarelik alanda toplam 6766 metrekarelik yaşam alanına yapılan konutlar mimari yapısı ile dikkat çekiyor. 16 adet 3+1, 11 adet 2+1, 1 adet 1+1 dairenin bulunduğu Kent Park konutlarında her bütçeye göre konut imkanı bulunuyor.


Çalışmalarda sona yaklaşılan projenin inşaatında inceleme yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, mutfak dolapları, pencereler, kapılar ve kullanılan malzemeler ile ilgili mühendis ve ustalardan bilgi aldı. Proje alanında hummalı çalışmanın devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, söz verildiği şekilde 31 Temmuz tarihinde anahtar tesliminin gerçekleşeceğini söyledi. Başkan Bahçavan; “ Bugün itibari ile ustalarımız da burada. Şu anda pencere sistemleri takılıyor. Pencerelerimiz Türkiye’de ilk kez uygulanan sistemlerden. Dışı Alüminyum içi plastik doğrama. Bunun haricinde mutfak dolaplarımız, kapılarımız takılıyor. Tabi burada 28 daireye başladık. 28 daireden belli kısmını sattık. Yine satacağımız dairelerimiz var. İnşaatımızda son sistem kaliteli malzeme kullanıyoruz. Bir sonraki ihaleyi de Temmuz başında yapmayı düşünüyoruz” dedi.


Konutların teknik özellikleri ile ilgili de bilgi veren Başkan Bahçavan, alanlara ve alacak olanlara da hayırlı olmasını diledi.




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