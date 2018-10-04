Dursunbey Kızılay Temsilcisi Ömer Faruk Uçar Oldu

Dursunbey'de Kızılay Temsilciliği görevine Ömer Faruk Uçar getirildi. Uçar Kızılay'ı Dursunbey'de aktif bir hale getireceklerini belirtti.

Geçtiğimiz aylarda Kızılay genel merkezinin Türkiye genelinde 100 bin nüfusun altındaki ilçelerde kapattığı şubelerin yerine bazı ilçelerde temsilcilikler açıldı. Dursunbey Kızılay temsilciliğine ise Ömer Faruk Uçar, Ramazan Atam ve Hanife Aydoğan getirildi.

Bugün göreve başlayan Ömer Faruk Uçar, ekibi ile birlikte Kızılay hizmet binasında basın açıklaması yaptı. Uzun zamandan bu yana kapanan şube sebebi ile çalışmalarına ara veren Dursunbey Kızılay'ın, yeni bir ekiple yeniden faaliyet göstermeye başladığını belirten Uçar, önümüzdeki günlerde gerçekleştirecekleri çalışmalar ile faaliyetlerine başlayacaklarını söyledi. Uçar; "1868 yılında Kızılay teşkilatı Ülkemizde kuruldu. O günden bu güne Kızılay, Ülkemizde ve Yurt dışında hizmetlerini devam ettiriyor. Kızılay afetlerde, her türlü deprem ve yangınlarda İnsanın yanında olduğunu her zaman göstermiş bir kuruluştur. Bizde Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu ile çalışma azmini ortaya koyarak,inşallah Dursunbey'de güzel çalışmalara imza atacağız" dedi.

Ramazan Atam ve Hanife Aydoğan ile birlikte Kızılay faaliyetlerini devam ettireceklerini belirten Uçar, Kızılay bayrağını bugüne kadar taşıyan eski şube Başkanı Bahattin Şat'a de emeklerinden dolayı teşekkür etti. Kurulum aşamasında kendilerine destek olan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a da teşekkür eden Uçar,daha güzel çalışmalar ile hizmetleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi.