Dursunbey MHP İlçe Başkanı Değişti

Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ve tedavi süreci devam eden MHP Dursunbey İlçe Başkanı Mustafa Sarnıç’ın sağlık sorunları sebebi ile Dursunbey MHP İlçe Başkanlığına yeni bir başkan atandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli imzalı yazı bugün İlçe teşkilatına ulaştı. MHP tüzüğünün 52 ve 54. Maddelerinin tanıdığı yetki doğrultusunda Genel merkez tarafından göreve getirilen Mustafa Özkan’ın yönetimi de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından resmi olarak onaylandı.

MHP Dursunbey İlçe başkanlığına atanan Mustafa Özkan yaptığı açıklamada; "Çok değerli Mustafa SarnıçBaşkanımın sağlık sorunları nedeniyle, Milliyetçi Hareket Partisi Genel BaşkanımızDr. Devlet Bahçeli beyfendinin takdirleri doğrultusunda 02.05.2018 tarihinde MHP Dursunbey İlçe Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta İl Başkanım Suat Par, değerli il yönetimime teşekkür eder saygılarımı sunarım. Her zaman yanımda olan desteğini bir an olsun esirgemeyen Mustafa SarnıçBaşkanıma Allah’tan acil şifalar dilerim, bir an önce aramıza dönmesini cenab-ı Allahtan niyaz ederim" dedi.