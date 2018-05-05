Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 18:09

Dursunbey MHP İlçe Başkanı hayatını kaybetti

Dursunbey Milliyetçi hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa sarnıç geçirdiği kalp krizi sonrası uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dursunbey MHP İlçe Başkanı hayatını kaybetti

05 Mayıs 2018 18:09

Sarnıç’ın cenazesine yüzlerce vatandaş katıldı.


Geçtiğimiz ay geçirdiği Kalp krizi sonrası Dursunbey Devlet hastanesinde ilk müdahalesi yapılan ve daha sonra Balıkesir’e sevk edilen MHP İlçe Başkanı Mustafa Sarnıç, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.


Gece saatlerinde hayatını kaybeden Sarnıç’ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Bugün ikindi namazı sonrası Dursunbey merkez Çarşı camiinde kılınan Cenaze namazına Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, siyasi partilerden temsilciler, Sarnıç’ın yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Dursunbey İlçe mezarlığına defin edilen Sarnıç, ilçede her kesim tarafından seviliyordu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
20
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç