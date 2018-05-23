Dursunbey OSB Alt Yapı İhalesine çıkıyor

OSB’nin alt yapı ihalesi 6 Haziran’da Ankara’da gerçekleşecek.

Belediye Başkanlığı görevine gelir gelmez istihdam projeleri arasında gündeme aldığı Organize Sanayi Bölgesi için büyük çaba harcayan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, yaklaşık 6 yıl sürecek olan süreci 3 yıl gibi kısa bir sürede aşarak Organize Sanayi Bölgesi kurulması için büyük çaba harcıyor. Bakanlar kurulunun KDV muafiyetinin resmi gazetede yayınlanmasının ardından ihale için ilana çıkan OSB altyapı ihalesi, 6 Haziran’da gerçekleşecek. Ankara’da gerçekleşecek olan ihale sonrası yüklenici firma çalışmalarına başlayacak. Bu süreçte parsel satışlarına başlayacak olan OSB yatırımcılara da özel avantajlar sağlayacak.

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Bahçavan; "2015 yılından bu güne, İlçemizde ki işsizlik ve göç sorununa neşter vurmak amacı ile üzerinde titizlikle durduğumuz, gecemize gündüzümüze kattığımız Organize Sanayi Bölgesinde artık son viraja girdik. Büyük firmaların yer alacağı OSB’mizin alt yapı yapım ihale ilanı yayınlandı, İnşallah 6 Haziran Çarşamba günü OSB’mizin alt yapı işleri 17 Milyon 402 Bin 451 TL ile Ankara’da ihaleye çıkıyor. Bu ihalenin ardından OSB’mizde parsel satışlarına başlayacağız. İnşallah OSB Dursunbeyimizin makus talihini kıracak ve aş için ekmek için memleketinden giden hemşehrilerimiz yeniden Baba ocaklarına dönecek. Bu zorlu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ediyor, tüm yatırımcılarımızı Demiryolu ağı, kara yolu ağı gibi lojistik imkanları olan OSB’mize yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi.