Dursunbey OSB altyapı ihalesi yapıldı

İhaleyi daha önce birçok OSB’nin altyapı işlerini alan Güvenç Yapı A.Ş isimli firma kazandı.

Dursunbey Belediye Başkanlığı görevine gelir gelmez İlçenin makus talihini kırmak için önemli projelere imza atan Ramazan Bahçavan, seçim beyannamesinde bulunan en önemli projede sona yaklaştı.

2015 yılında başlayan OSB çalışmalarında 8 yıllık süreci 3 buçuk yılda tamamlanan Dursunbey OSB’nin alt yapı ihalesi de gerçekleşti. Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığında gerçekleşen ihale için 9 firma dosya alırken 4 firma ihaleye girme hakkı kazandı. Komisyon tarafından gerçekleşen incelemenin ardından yaklaşık maliyeti 17 Milyon 402 Bin TL olan ihaleyi, yüzde 35 kırımla Güvenç Yapı A.Ş isimli firma kazandı. İhale sonrası açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; “Uzun zamandan beri beklemiş olan ihalemiz gerçekleşti. İhalemize 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti maliyeti 17 Milyon 402 Bin TL olan ihaleyi OSB’lerde tecrübeli olan Güvenç Yapı A.Ş isimli firma aldı. Şimdi güvenlik soruşturmaları tamamlanıp ekip sahaya inecek. İnşallah 8- 10 ay süre zarfından OSB’de alt yapı tamamlanacak. Bu süreçte de yer satışlarını yapacağız. Şimdiden memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Bizlere bu konuda destek olan en Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Bilim Sanayi Bakanımıza, Milletvekilimiz Kasım Bostan’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

İhale süreci güvenlik soruşturmasının ardından tamamlanacak olan OSB’de alt yapı çalışmalarının kısa süre içinde başlaması hedefleniyor.