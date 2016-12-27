Dursunbey OSB İçin Jeolojik ve Jeoteknik Zemin Etüdü Yapıldı

Balıkesir Dursunbey ilçesi Akbaşlar Bölgesinde kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi için İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik zemin etüdü çalışması da başladı.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde faaliyete geçecek Dursunbey OSB tüzel kişilik kazandı. Böylece Türkiye’de OSB sayısı 307’ye ulaştı. 2 Aralık 2016 tarihinde tüzel kişilik kazanan Balıkesir Dursunbey OSB’nin 102,66 hektar üzerine kurulması planlanıyor. Şu an için kamulaştırma aşamasında olan OSB’de 50 parsel olacak. Üç bin kişinin istihdam edilmesi öngörülen OSB’de, 2018 yılının ilk çeyreğinde parsel satışına geçilecek. 47 ön talep alan OSB’de, arıtma ve sosyal tesis gibi alanlar da inşa edilecek. Dursunbey OSB özellikle limanlara yakınlığıyla, bölge yatırımcıları için çekim merkezi olacak. OSB, Balıkesir Bandırma Limanı’na 140 kilometre, Mudanya Limanı’na ise 180 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bursa-Kütahya yolu üzerinde yer alan Dursunbey OSB, İzmir yoluna da bağlanıyor. Bölgeye en yakın havalimanı ise İzmir’de bulunuyor.

Öte yandan Akbaşlar bölgesinde bulunan Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edilen 102 hektarlık alanda zemin etüdü çalışmalar başladı. İmar planına esas jeolojik ve Jeoteknik zemin etüdü çalışması başlatılan bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor.