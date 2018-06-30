Dursunbey OSB teşvik kapsamına alındı

BTO Başkanı Rahmi Kula Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi’ne yüzde 80 arsa teşviki verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek “Dursunbey İlçemizde Odamızın da iştirakleri ile kurulan Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi gelişmeye devam ediyor. Dursunbey İlçesinin kalkınmada öncelikli iller arasında 5. bölge teşviklerinden yararlanacak olmasından ve Dursunbey OSB’de yatırım yapacak olan yatırımcıların arsa büyüklüğüne göre değişen ve belirli bir işçi sayısını çalıştırmayı taahhüt etmeleri halinde arsa bedelinin yüzde 80’inin teşvik kapsamında yatırımcıya hibe edilecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Balıkesir konumu itibarıyla limanlara olan yakınlığı ile lojistik köyü ile son dönemde gerek iç gerekse dış yatırımcıların dikkatle izledikleri ve yatırım kararları aldıkları bir il olmaya devam ediyor”dedi.

Doluluk oranı en üst seviyede

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nin yüksek doluluk oranına ulaştığı ve genişleme çalışmaları içinde olduğunu hatırlatan Başkan Kula “İlimiz sınırları içerinde bulunan diğer Organize Sanayi Bölgelerinin de gelişme sürecinde oldukları düşünüldüğünde bu teşvik ile Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi’nin de önümüzdeki dönemde büyük yatırım talebi alacak bir OSB olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Dursunbey Kütahya karayolunun tamamlanması ile Bölge yatırımcılarının İç Anadolu ve Ankara’da ki müşterilerine ürünlerini uygun maliyetlerle göndermeleri sağlanacaktır”şeklinde konuştu.

Başkan Rahmi Kula söz konusu teşvikin Dursunbey ve Balıkesir Ekonomisine büyük katkı sağlayacak yatırımlara olanak sağlayacağını ifade ederek hayırlı olması dileğinde bulundu.