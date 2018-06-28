Dursunbey OSB Yatırımcıya yüzde 80’lik teşvik sağlayacak

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın göçü önleme ve istihdamı arttırma amacı ile başlattığı ve önemli derecede yol aldığı Organize Sanayi Bölgesinde teşvik sevinci yaşanıyor. Kalkınmada öncelikli iller arasında 5. bölgenin teşviklerinden yararlanacak olan Dursunbey OSB ile ilgili Resmi Gazete yayınlanan karara göre Dursunbey OSB’den belirli bir kişi çalıştırma taahhüdünde bulunan yatırımcıya yüzde 80 arsa teşviki sağlanacak. Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, hayali ile yatıp kalktıkları ve 3 yıllık süreçte önemli bir yol alınan OSB’de alt yapı çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağını söyledi. Başkan Bahçavan; “6 Haziran’da gerçekleşen alt yapı ihalesinin olduğu gün Resmi Gazetede yayınlanan teşvik ile Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlar kurulunun imzası ile çok güzel bir teşvik çıktı. Bu teşvik ile OSB’de ki arazilerin, imarlı arsaların yüzde 80 bedelini yatırımcı belirli bir işçi çalıştırmayı taahhüt etmesi halinde hibe edilecek. Dursunbey kalkınmada öncelikli 5. Bölge teşviklerinden faydalanacak. Bize bu desteği sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Hükümetimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bu teşvikte çalışan sayısının arazinin dönümüne göre değiştiğini hatırlatan Başkan Bahçavan, OSB’yi yatırımcıların yakından takip ettiğini söyledi. OSB’de ki yatırımcı tercihlerinde seçici olacaklarını ifade eden Başkan Bahçavan, Çınarlıpınar Bölgesinde 300 kişiye iş imkanı sunacak olan fabrika ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü hatırlattı.