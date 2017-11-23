Dursunbey OSB’ye 2.5 Km’lik demiryolu hattı

5 kilometre olarak belirlendi. Demiryolu hattı 2018’de yatırım planına alınacak.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın seçim beyannamesinde işsizlik, göç ve çareleri projeleri arasında yer alan Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili süreç aralıksız devam ediyor. OSB’nin cazipliğini arttırmak amacı ile TCDD ile görüşmeler gerçekleştiren Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Gazellidere İstasyonundan OSB’ye Demiryolu hattının uzatılmasını istemişti. Yapılan istişareler ve görüşmelerin ardından TCDD Afyon Bölge Müdürü Adem Sivri, TCDD Şube Müdür ve mühendisleri ile birlikte Dursunbey’e geldiler. Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan tarafından karşılanan TCDD ekibi Belediye’de yapılan ilk incelemenin ardından Akbaşlar Bölgesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi alanına hareket ettiler.

Harita üzerinde mühendisler ve şube müdürleri tarafından yapılan inceleme sonrası OSB içine yapılacak olan lojistik merkezinin yeri belirlenirken, Demiryolu hattının uzunluğunun 2.5 kilometre olacağı belirtildi. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan; “Bugün Devlet Demir yollarımız Afyon Bölge Müdürü Sayın Adem Sivri ve ekibi ilçemizi ziyaret etti. Akbaşlar Bölgemizde yapılacak olan OSB’ne Demiryollarından lojistik kolaylık sağlayacak bir proje üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Yapılan istişareler sonucu inşallah iki buçuk kilometre uzunlukla Gazallidere istasyonuna bağlanacak bir hat oluşturulacak. Ayrıca OSB içinde oluşturulacak olan Lojistik merkezinde 3 ya da 4 farklı yan yana demiryolu ağı oluşturulacak. İnşallah Demiryolu yatırımı 2018 yılı yatırım planı içine alınacak. Önümüzdeki günlerde de TCDD ile Belediyemiz arasında mutabakat zaptı imzalanacak. Ayrıca OSB Altyapı projeleri bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda imzalandı. Altyapı çalışmaları ile ilgili İhale 2018 yılı başında yapılacak ve OSB’nin alt yapı çalışmaları inşallah yıl içinde tamamlanacak. Ben şahsın ve halkım adına hem TCDD’ye hem de OSB için büyük emek ve mesai harcayan Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan incelemelerin ardından TCDD ekibi Tavşanlı-Dursunbey arasında süren elektrifikasyon çalışmalarını incelemek üzere ilçeden ayrıldılar.