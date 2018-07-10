Dursunbey OSB’yi inşa edecek firma yetkilileri ilçeye geldi

Dursunbey’in kaderini değiştirecek ekonomik projelerden birisi daha gün ve gün hayata geçiyor. Geçtiğimiz ay

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; "Organize Sanayi Bölgemizin alt yapı işlerini yapacak olan Güvenç Yapının teknik ekibi Ahmet Akyüz, Arif Topoğlu, Ümit Önder ilçemize gelerek bizleri ziyaret etti. Akbaşlar mahallemiz muhtarı H. İbrahim Çapar ile birlikte karşıladığımız ekip yer keşfi yaparak şantiye için gerekli ön çalışmaları yaptı. Muhtarımızın da desteği ile ilk etapta Akbaşlar mahallemizde ki caminin misafirhanesini kullanacak olan çalışma ekibi, kısa süre içinde de tam donanımlı bir şantiye oluşturacak. Güvenlik soruşturmasının neticesi öncesi daha önce de bir çok OSB’yi yapan bu firma ekipman ve makineleri Bölgemize gönderecek. İlk etapta yolları açacak olan ekip daha sonra ise alt yapı işlerini gerçekleştirecek. Bizde bu süreçte inşallah yer satışlarına başlayacağız. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Tüm vatandaşlarımızın dua ve desteklerini bekliyoruz" dedi.