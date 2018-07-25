Dursunbey - Tavşanlı yolunda asfalt çalışmaları başlıyor

8 kilometrelik sıcak asfalt atılacak olan yolda trafik kontrollü sağlanacak.

Balıkesir-Dursunbey ve Kütahya arasında bulunan D-230 karayolunda devam eden duble yol çalışmaları kapsamında hafriyat ve imalat çalışmaları belirli kesimlerde devam ediyor. Dursunbey-Harmancık arası 22. kilometrede tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından üst yapı çalışmalarına da başlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Şantiye Şefi Emirhan Yazgan, "Şu anda PMT imalatlarımız devam ediyor. İki kilometrelik kısmı bu hafta tamamlamayı düşünüyoruz. Hemen peşinden de asfalt çalışmalarımız başlayacak. Daha sonrada 22. kilometreden Dursunbey’e doğru 8 kilometrelik bir bölümü sıcak asfalt yapacağız. Artan kilometre istikametinde sol şeridi trafiğe açıp daha sonrada eski asfalt kısmında yine üst yapı çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah bu sene 2 taraflı bölünmüş yol olarak 8 kilometrelik kısım 22. kilometreden Dursunbey’e doğru açılacak” dedi.

Dursunbey - Tavşanlı arasında ki yolda incelemelerde bulunan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ise, "Şu anda temel, alt temel ve PMT çalışmaları yapılıyor. Sıcak asfalt çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem Dursunbey - Balıkesir arasında olsun, hem Dursunbey - Tavşanlı arasında olsun işler hızlı bir şekilde devam ediyor. Ben yetkililere de çok teşekkür ediyorum” dedi.