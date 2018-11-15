İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dursunbey ve OSB doğalgaza kavuşuyor

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada doğal gaz çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Başkan Ramazan Bahçavan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) Doğal Gaz Daire Başkanı Hüseyin Daşdemir'i Ankara'da makamında ziyaret ettik. İlçe merkezimiz ve Organize Sanayi Bölgemizi yakından ilgilendiren doğal gaz konusunu ele aldık. Doğal Gaz Daire Başkanımız bizlere, son Başbakanımız ve mevcut TBMM Başkanımız Binali Yıldırım'ın ilçemiz adına verdiği söz doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini ve 2019 yılında Dursunbey'de doğalgaz çalışmalarının başlayacağı müjdesini verdi. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.