Dursunbey ve OSB doğalgaza kavuşuyor

Başkan Ramazan Bahçavan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) Doğal Gaz Daire Başkanı Hüseyin Daşdemir'i Ankara'da makamında ziyaret ettik. İlçe merkezimiz ve Organize Sanayi Bölgemizi yakından ilgilendiren doğal gaz konusunu ele aldık. Doğal Gaz Daire Başkanımız bizlere, son Başbakanımız ve mevcut TBMM Başkanımız Binali Yıldırım'ın ilçemiz adına verdiği söz doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini ve 2019 yılında Dursunbey'de doğalgaz çalışmalarının başlayacağı müjdesini verdi. İlçemize hayırlı olsun" dedi.