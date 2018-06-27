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27 Haziran 2018 19:44

Dursunbey yüzde 80 İle Balıkesir’de rekor kırdı

24 Haziran seçim sonuçlarına göre Balıkesir’in Dursunbey ilçesi AK Parti’ye yine rekor bir oy vererek bölgede birinci sırada yer aldı.

Dursunbey yüzde 80 İle Balıkesir’de rekor kırdı

27 Haziran 2018 19:44

Cumhur İttifakı Balıkesir’deki en yüksek oyunu yüzde 80.44 ile bu ilçeden aldı.


24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27 Dönemi Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti Dursunbey’de yüzde 70.91 oranında oy alırken, aynı ilçede CHP yüzde 6.73, MHP yüzde 9.53, İYİ Parti ise 9.38 oyda kaldı. Dursunbey Balıkesir genelinde yine rekor kıran tek ilçe oldu.


Resmi olmayan sonuçlara göre Dursunbey’de seçmenin yüzde 80.44’ü Cumhur İttifakına oy verirken, yüzde 18.56’sı Millet İttifakına oy verdi. Dursunbey’de 161 sandıkta toplam 26 bin 438 kişi oy kullandı. Toplam seçmen sayısı 28 bin 959 olan ilçede seçime katılma oranı ise yüzde 91.29 oldu.


Bu sonuçlara göre Dursunbey Balıkesir’de en yüksek oy veren ilçe oldu. AK Partinin kalesi olarak bilinen ilçede parlamentoya Balıkesir’den 5 milletvekili gönderilecek olması ise sevinçle karşılandı. Ak Partili Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ise seçim sonrası sosyal medya üzerinden Dursunbeylilere teşekkür etti ve “Teşekkürler Dursunbey. Her zaman AK Partinin Bayrağını en üst seviyede tutan, Bugünde yine Balıkesir’de rekor kıran güzel ilçeme çok teşekkürler #dursunbeydevamdedi” mesajı yayımladı.




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