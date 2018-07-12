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12 Temmuz 2018 10:51

Dursunbey’de 15 Temmuz Anlatıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi kapsamında ünlü kişisel gelişim uzmanı Fatih Akbaba eşsiz sunumu ile Dursunbeylilere hitap etti.

Dursunbey’de 15 Temmuz Anlatıldı

12 Temmuz 2018 10:51


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’İstiklal ve İstikbal Mücadelesi 15 Temmuz Söyleşisi’ Dursunbey M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşti.


Katılımın yoğun olduğu programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı Üzeyir Sali, Dursunbey Belediyesi Meclis üyeleri Ahmet Savran, Yusuf Turhan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı İsmail Berber, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer katıldı. TRT Radyoda sunuculuk yapan ünlü Kişisel gelişim uzmanı Fatih Akbaba’nın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide Akbaba hain darbe girişimi esnasında İstanbul ve Ankara’da yaşanan olayları katılımcılara anlattı. Darbe girişiminin sinsi bir plan çerçevesinde gerçekleştiğini ifade eden Akbaba, hedefin doğrudan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi olduğunu söyledi. O gece canını hiçe sayarak sokağa çıkanların hikayelerini farklı bir sunum tarzı ile katılımcılar ile paylaşan Akbaba, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılan 15 Temmuz özel kitapçığında ki bazı hikayeler ve o gecenin şehitlerinin hayat hikayelerini de anlattı. Balıkesir’de hain darbe girişiminden kısa bir süre sonra inşa edilen 15 Temuuz Şehitler anıtından da övgü ile bahseden Akbaba, bu eser için Başkan Kafaoğlu’na teşekkür etti.


Fatih Akbaba’nın sunumunun ardından söz alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, o gece destanlaşan büyük Türk milletinin tarihe geçecek bir destan daha yazdığını hatırlattı. Hainlerinin Türkiye’nin gelişmesi ve Büyümesinden korktuklarını ifade eden Kafaoğlu, o gece canlarını hiçe sayarak sokağa çıkan bu milletin yenilmez olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. 24 Haziran’da gerçekleşen seçimler hakkında da konuşan Başkan Kafaoğlu, seçim öncesi yapılan tüm dedikodulara rağmen Balıkesir’in 5 milletvekili çıkardığını hatırlattı. Bu artışta Dursunbey’in büyük katkısının olduğunu söyleyen Başkan Kafaoğlu, %80 oy oranı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek olan Dursunbeylilere teşekkür etti.


Programın sonunda Başkan Kafaoğluu Fatih Akbaba’ya çiçek ve çeşitli hediyeler takdim ederken, Akbaba’da çiçeği salonun en yaşlı çiftine hediye etti.




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